Житель Москвы простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью

Житель Москвы простил своего знакомого Дмитрия Балакина, который пытался отравить его пирожком с ртутью.
В судебных документах говорится, что Балакин принёс извинения потерпевшему и предложил возместить ущерб. Потерпевший принял извинения и не имеет претензий к обвиняемому.
При этом защита Балакина, которого обвиняют в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не хотел смертельного исхода. В своей апелляционной жалобе адвокат выражает несогласие с решением суда.
Он также указывает на то, что действия обвиняемого были неправильно квалифицированы. Адвокат считает, что Балакин не желал смерти потерпевшего, и что его действия должны быть квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.