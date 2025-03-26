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Житель Москвы простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому.

Источник: Аргументы и факты

Житель Москвы простил своего знакомого Дмитрия Балакина, который пытался отравить его пирожком с ртутью.

В судебных документах говорится, что Балакин принёс извинения потерпевшему и предложил возместить ущерб. Потерпевший принял извинения и не имеет претензий к обвиняемому.

При этом защита Балакина, которого обвиняют в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, утверждает, что он не хотел смертельного исхода. В своей апелляционной жалобе адвокат выражает несогласие с решением суда.

Он также указывает на то, что действия обвиняемого были неправильно квалифицированы. Адвокат считает, что Балакин не желал смерти потерпевшего, и что его действия должны быть квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.