Эрмитаж создаст крупнейший торжественный зал в Петербурге

Новый зал объединит три функции: пространство для официальных церемоний, историческую экспозицию с батальными полотнами и военными реликвиями, а также площадку для мультимедийных проектов. Пиотровский подчеркнул, что оформление будет выдержано в традициях парадных залов Зимнего дворца.