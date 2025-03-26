Эрмитаж создаст крупнейший торжественный зал в Петербурге

Зал памяти Александра Невского станет крупнейшим торжественным залом в Петербурге. Он разместится в здании Биржи на стрелке Васильевского острова. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на заседании Совета по культуре при президенте РФ.
Новый зал объединит три функции: пространство для официальных церемоний, историческую экспозицию с батальными полотнами и военными реликвиями, а также площадку для мультимедийных проектов. Пиотровский подчеркнул, что оформление будет выдержано в традициях парадных залов Зимнего дворца.
— Получается элегантное решение, которое стало результатом совместной работы Эрмитажа с Татьяной Голиковой, с Ольгой Любимовой, — передает слова Пиотровского пресс-служба Кремля.
Здание Биржи, построенное в XIX веке архитектором Тома де Томоном, ранее занимал Военно-морской музей. После его переезда историческое помещение решили преобразовать в современный музейно-выставочный комплекс. Проект реализуют по поручению президента России.