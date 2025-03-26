Что нужно знать о жизни в Португалии в 2025 году

Португальцы к русским относятся очень хорошо. ~За все время, что мы живем в Португалии, не было никаких проблем с местными~. Например, у нас просто замечательные соседи. Муж приехал в Португалию раньше нас, снял квартиру, первый раз вышел на террасу, и соседи тут же пришли знакомиться. Он сказал, что приехал из Москвы, и на всякий случай добавил: «Если для вас это не проблема…» На что они ответили что-то вроде: «Если вы с миром, то добро пожаловать!» И в тот же вечер принесли бутылку вина в подарок. Сегодня мы дружим, всегда страхуем друг друга по всяким мелочам, на праздники обмениваемся подарками. Мы привозим им из России зефир, пастилу, шоколад, а они угощают нас портвейном с винодельни своего друга. У них под раковиной стоит 30-литровая канистра этого портвейна, и когда мы приходим в гости, они сразу начинают нас угощать, а потом еще наливают бутылку с собой. Недавно мы зашли к ним просто уточнить, не приносили ли им нашу посылку. Посылки не было, но нас тут же пригласили в гости и налили портвейна. В итоге мы провели у них полтора часа, отлично пообщались и ушли домой очень веселые.