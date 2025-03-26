Почему искать виноватых в разводах бессмысленно

Тем удивительнее, как часто у нас тиражируется миф о женской вине. Появились кучи «мужских» движений, адепты которых разносят эту заразу по соцсетям и в комментариях к статьям на семейные темы в СМИ: пишут, что женщины разрушают семьи то в 70%, то в 80% случаях. Вот, наконец, уже договорились, что в 90%. И не важно, что никакой такой статистики просто не существует: ее нет ни в ЗАГСах, ни в мировых судах, ни у психологов, ни у адвокатов по семейным делам. Не важно, что такая статистика вообще невозможна: подать заявление на развод — не равно желать этого развода, видеть в нем выгоду, быть виноватым в разводе. Все это не имеет никакого значения. Какие-то убогие решили, что от женщин все зло, и несут эту «истину» в массы. И поразительно то, что им не стыдно.