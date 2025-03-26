Число косуль, зайцев и оленей увеличилось в Свердловской области

Об этом сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.
По его словам, рост связан с качественной работой по охранным и биотехническим мероприятиям. Они позволяют сохранять популяции и добиться их увеличения.
В 2025 году численность сибирской косули увеличилась до 54,1 тысячи особей (+6,7%), лосей — на 3,7%, зайцев-беляков — на 9,1%, рысей — на 26,6%, краснокнижного северного оленя — на 80%.
Александр Кузнецов сообщил, что свыше 700 свердловчан получили охотничьи билеты в электронном виде. Новая форма документа стала доступна с 1 января в 2025 года.