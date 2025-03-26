В администрации города дали разъяснения по поводу работы сельхозярмарки на «Химфармзаводе»

«Дирекция по развитию территорий» будет заниматься координацией работы ярмарки, контролем за соблюдением установленных правил и обеспечением комфортных условий для ведения торговли. Будут организованы круглосуточная охрана, вывоз мусора, санитарная зона. Муниципальному учреждению предстоит навести не только внешний лоск, но и организовать ведение прозрачной финансово-хозяйственной деятельности: уплату стоимости торгового места по официально утвержденному тарифу (не более 600 рублей в день), уплату налогов в бюджет. Муниципальный тариф будет ниже, чем плата, взимаемая ранее предпринимателем, который обеспечивал работу рынка, сообщили в администрации города.