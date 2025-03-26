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В администрации города дали разъяснения по поводу работы сельхозярмарки на «Химфармзаводе»

В марте хабаровчанам стало известно о закрытии сельскохозяйственного рынка в районе остановки «Химфармзавод».

Источник: Reuters

Теперь на его месте планируют оборудовать ярмарку.

«Дирекция по развитию территорий» будет заниматься координацией работы ярмарки, контролем за соблюдением установленных правил и обеспечением комфортных условий для ведения торговли. Будут организованы круглосуточная охрана, вывоз мусора, санитарная зона. Муниципальному учреждению предстоит навести не только внешний лоск, но и организовать ведение прозрачной финансово-хозяйственной деятельности: уплату стоимости торгового места по официально утвержденному тарифу (не более 600 рублей в день), уплату налогов в бюджет. Муниципальный тариф будет ниже, чем плата, взимаемая ранее предпринимателем, который обеспечивал работу рынка, сообщили в администрации города.

Предприниматели могут подать свои заявки уже сейчас, направив обращение в управление инвестиционного развития по адресу: улица Гайдара, 6, офис 1, 2; телефоны: 40−91−91, 40−91−92, 40−98−84. Со 2 апреля заявки будут приниматься в комитете по управлению Индустриальным районом по адресу: улица Краснореченская, 87, кабинет 4.

Отметим, ряд торговых мест бесплатно предоставят пенсионерам, а также участникам СВО и членам их семей.