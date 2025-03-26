В администрации города дали разъяснения по поводу работы сельхозярмарки на «Химфармзаводе»

Теперь на его месте планируют оборудовать ярмарку.
«Дирекция по развитию территорий» будет заниматься координацией работы ярмарки, контролем за соблюдением установленных правил и обеспечением комфортных условий для ведения торговли. Будут организованы круглосуточная охрана, вывоз мусора, санитарная зона. Муниципальному учреждению предстоит навести не только внешний лоск, но и организовать ведение прозрачной финансово-хозяйственной деятельности: уплату стоимости торгового места по официально утвержденному тарифу (не более 600 рублей в день), уплату налогов в бюджет. Муниципальный тариф будет ниже, чем плата, взимаемая ранее предпринимателем, который обеспечивал работу рынка, сообщили в администрации города.
Предприниматели могут подать свои заявки уже сейчас, направив обращение в управление инвестиционного развития по адресу: улица Гайдара, 6, офис 1, 2; телефоны: 40−91−91, 40−91−92, 40−98−84. Со 2 апреля заявки будут приниматься в комитете по управлению Индустриальным районом по адресу: улица Краснореченская, 87, кабинет 4.
Отметим, ряд торговых мест бесплатно предоставят пенсионерам, а также участникам СВО и членам их семей.