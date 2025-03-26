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В Узбекистане заработало приложение Toza Makon для удобной оплаты за вывоз мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). В Узбекистане представили новое мобильное приложение Toza Makon, которое упростит для граждан процесс оплаты услуг по вывозу бытовых отходов. Как сообщает Агентство по управлению отходами, приложение направлено на повышение прозрачности, предотвращение коррупции в сфере ЖКХ и улучшение качества обслуживания.

Источник: Vaib.Uz

Что умеет Toza Makon?

С помощью приложения пользователи смогут оплачивать услуги санитарной очистки онлайн, проверять текущую задолженность и историю платежей, получать информацию о количестве зарегистрированных жильцов, кадастровом номере жилья и санитарной компании, ответственной за их район.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Play Market.

Как начать пользоваться?

Скачайте Toza Makon и выберите язык интерфейса, а затем нажмите «Продолжить» и выберите способ входа в систему.

Способы входа:

Через OneID — введите логин и пароль от госуслуг, и все привязанные объекты автоматически появятся в профиле.

Через номер лицевого счёта — введите 12-значный код из договора на санитарную очистку и пароль. Если пароля нет, нажмите «Создать аккаунт» — он придёт в SMS на привязанный номер телефона.

Если вы хотите изменить номер телефона, привязанный к лицевому счёту, необходимо обратиться в районный отдел санитарной очистки.