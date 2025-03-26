В Узбекистане заработало приложение Toza Makon для удобной оплаты за вывоз мусора

Что умеет Toza Makon?
С помощью приложения пользователи смогут оплачивать услуги санитарной очистки онлайн, проверять текущую задолженность и историю платежей, получать информацию о количестве зарегистрированных жильцов, кадастровом номере жилья и санитарной компании, ответственной за их район.
Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Play Market.
Как начать пользоваться?
Скачайте Toza Makon и выберите язык интерфейса, а затем нажмите «Продолжить» и выберите способ входа в систему.
Способы входа:
Через OneID — введите логин и пароль от госуслуг, и все привязанные объекты автоматически появятся в профиле.
Через номер лицевого счёта — введите 12-значный код из договора на санитарную очистку и пароль. Если пароля нет, нажмите «Создать аккаунт» — он придёт в SMS на привязанный номер телефона.
Если вы хотите изменить номер телефона, привязанный к лицевому счёту, необходимо обратиться в районный отдел санитарной очистки.