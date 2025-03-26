Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском районе Уфы спроектируют новый квартал

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Российской, Шайхзады Бабича, Глумилинской и Академика Заварицкого. Соответствующая документация опубликована на сайте администрации Уфы.

Источник: Башинформ

Согласно постановлению, под проектирование выделен участок ориентировочной площадью 6,97 га городских земель. Заказчику предписано подготовить документацию по планировке территории и выполнить в установленном порядке инженерные изыскания. На рассмотрение в Главархитектуру Уфы в течение 18 месяцев необходимо представить разработанный и согласованный в установленном порядке проект планировки и проект межевания территории.