Пластик предложили защищать от солнца древесным лингином

Исследователи добавляли к ABS-пластику разные виды лигнина: малоизмененный лигнин Пеппера, его получили из березы в лаборатории; и технический сульфатный лигнин, это отход производства Архангельского ЦБК. Композиты из смеси лигнина и пластика облучали ультрафиолетом и сравнивали с материалом без добавок. Оказалось, что лигнин поглощает ультрафиолет. «Мы обнаружили две новые корреляции в композите после ультрафиолетовой обработки, и их отсутствие в спектрах ядерного магнитного резонанса чистого ABS и ABS с добавками до ультрафиолетовой обработки. Это позволило подтвердить наличие нового продукта фотодеградации композита», — рассказал участник исследования Илья Гришанович.