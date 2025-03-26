9,6 млн рублей выделят на содержание грунтовых дорог в Пролетарском районе Ростова

В Ростове-на-Дону на содержание грунтовых дорог Пролетарского района выделят 9,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Управление ЖКХ района ищет подрядчика, который до 1 сентября 2025 года будет выполнять работы по: очистке дорожных оснований, грейдированию, распределению и разравниванию асфальтобетонного лома.
Победителя конкурса определят 3 апреля. Контракт на 9,6 млн рублей будет финансироваться из городского бюджета.
Ранее стало известно, что в центре Ростова планируют увеличить количество прогулочных улиц. Врио губернатора Ростовской области рассказал, как будет выглядеть облик Ростова.