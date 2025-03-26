Экс-глава Хабаровского края выразил соболезнования семье Андрея Мартемьянова

Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв опубликовал слова в память о хоккейном тренере Андрее Мартемьянове, который скончался накануне, 25 марта. В прошлом году он работал с клубом «Амур». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Михаил Дегтярёв, нынешний министр спорта России, напомнил, что лично пригласил Андрея Мартемьянова возглавить хабаровский «Амур» в мае 2023 года.
«Я знал его ещё с 2016—2018 годов, когда он уже работал с нашей командой. Его опыт и профессионализм помогли клубу в сезоне 2023/24 не только выйти в плей-офф, но и показать яркую игру», — отметил Дегтярёв.
Губернатор подчеркнул, что Мартемьянов оставил значимый след в российском хоккее, отметив, что особенно символично, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич принял крещение. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах болельщиков, игроков и всех, кто его знал.
Михаил Дегтярёв выразил поддержку семье, друзьям и коллегам тренера.