В Крыму проснулись гадюки и сколопендры

«Гадюки вообще иногда и в феврале выползают. У нас в этом году “февральские окна” были продолжительные и теплые. Могу сказать, что эти змеи уже тогда начинали появляться на поверхности, так что сейчас, скорее всего, уже весьма активны», — сказал специалист.
При этом эксперт отметил, что гадюки весьма скоро после своего пробуждения начинают искать себе самку и устраивать так называемые «змеиные свадьбы», когда пресмыкающиеся образуют большие клубки.
При этом ученый отметил, что весной у змей может накапливаться больше яда. Но это не значит, что весенний укус гадюки более опасен для животных и человека.
«Когда большой перерыв в использовании этого яда, то, понятное дело, что яда больше накапливается. С другой стороны, у них метаболизм не очень высокий зимой», — объяснил ученый.
Также Леонов отметил, что в Крыму уже давно и проснулись опасные для здоровья человека и животных клещи.
«Те, кто содержит домашних животных, могут наблюдать их у нас практически в любое время года. В местах выпаса скота они более-менее регулярно встречаются. Во время морозов их не встретишь, а когда теплеет, они массово появляются», — сказал специалист.
И предостерег любителей бывать на природе, что применять предупредительные меры против этих паукообразных необходимо круглый год.
Доцент КФУ отметил, что именно весной могут быть более неприятными для человека сколопендры, которые в Крыму чаще всего встречаются на Юго-Востоке полуострова и Южном берегу Крыма.
«Сейчас, весной, они чувствуют себя даже лучше, чем летом, когда днем очень жарко. И у гадюк график активности такой, что по весне он равномерно распределяется среди дня, а летом получаются два “купола” с разрывом в середине из-за того, что им приходится пережидать жару», — объяснил ученый.
Ранее Сергей Леонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым подчеркивал, что гадюки редко нападают на людей и стараются скорее убежать, чем укусить, ее укус — жест отчаяния. Если же неприятность случилась, то самая первая мера минимизировать последствия — это отсосать яд, который не представляет опасности, попав в ЖКТ человека. Также надо также выпить антигистаминное и обратиться в больницу.