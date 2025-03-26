В Крыму проснулись гадюки и сколопендры

«Гадюки вообще иногда и в феврале выползают. У нас в этом году “февральские окна” были продолжительные и теплые. Могу сказать, что эти змеи уже тогда начинали появляться на поверхности, так что сейчас, скорее всего, уже весьма активны», — сказал специалист.