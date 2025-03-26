Собянин: В Москве упрощен порядок размещения летних веранд

«Летние веранды без специального оборудования теперь можно размещать, не согласовывая проект», — написал Собянин.
Он уточнил, что речь идет о верандах, на которых установлены исключительно зонты (не выше первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов); столы и стулья промышленного изготовления, но не интерьерные или садовые; компактные элементы цветочного оформления.
Также веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 м от него.
Мэр подчеркнул, что для веранд со сложным оборудованием — перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами и другим — по-прежнему нужно согласование.
«Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru. Новый сезон по традиции начнется 1 апреля», — заключил мэр.