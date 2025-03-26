Собянин: В Москве упрощен порядок размещения летних веранд

Он уточнил, что речь идет о верандах, на которых установлены исключительно зонты (не выше первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов); столы и стулья промышленного изготовления, но не интерьерные или садовые; компактные элементы цветочного оформления.