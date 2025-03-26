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Собянин: В Москве упрощен порядок размещения летних веранд

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об упрощении порядка размещения летних веранд без специального оборудования.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Летние веранды без специального оборудования теперь можно размещать, не согласовывая проект», — написал Собянин.

Он уточнил, что речь идет о верандах, на которых установлены исключительно зонты (не выше первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов); столы и стулья промышленного изготовления, но не интерьерные или садовые; компактные элементы цветочного оформления.

Также веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 м от него.

Мэр подчеркнул, что для веранд со сложным оборудованием — перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами и другим — по-прежнему нужно согласование.

«Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru. Новый сезон по традиции начнется 1 апреля», — заключил мэр.