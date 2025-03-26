Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси

По решению Папы Римского Франциска в Беларуси назначен новый апостольский нунций, пишет сайт catholic.by.
Новым Апостольским нунцием в Беларуси с одновременным назначением архиепископского титула назначен монсеньор Иньяцио Чеффалиа. Назначение проходило 25 марта, когда всеми католиками отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы.
Известно, что Иньяцио Чеффалиа родился 28 апреля 1975 года в итальянском городе Палермо. В августе 2003-го был рукоположен в сан священника. Также он является доктором канонического права. Дипломатическую службу в Святом престоле Чеффалиа начал в июле 2006-го. Ранее священнослужитель работал в Эквадоре, Таиланде, постоянном представительстве Святого престола при Совете Европы в Страсбурге, также он трудился в отделе отношений с государствами Госсекретариата Святого престола, а до недавнего времени — в Венесуэле.
Чеффалиа разговаривает на итальянском, албанском, французском, английском и испанском языках.
Напомним, что до 2024-го апостольским нунцием в Беларуси был Анте Йозич.
Дипломатические отношения между Беларусью и Ватиканом установились в ноябре 1992-го.
Между тем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.