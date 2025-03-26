Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси

Известно, что Иньяцио Чеффалиа родился 28 апреля 1975 года в итальянском городе Палермо. В августе 2003-го был рукоположен в сан священника. Также он является доктором канонического права. Дипломатическую службу в Святом престоле Чеффалиа начал в июле 2006-го. Ранее священнослужитель работал в Эквадоре, Таиланде, постоянном представительстве Святого престола при Совете Европы в Страсбурге, также он трудился в отделе отношений с государствами Госсекретариата Святого престола, а до недавнего времени — в Венесуэле.