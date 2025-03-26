На Дону ветеранам к 80-летию Великой Победы выплатят по 20 тыс. рублей

На Дону ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы выплатят по 20 тыс. рублей. Об этом сказано в документации на сайте областного правительства.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора ростовской области Юрий Слюсарь. Речь идёт о региональной выплате. Ранее её размер был в два раза меньше, а также она выплачивалась не всем, а только фронтовикам и участникам последнего военного призыва.
По пять тыс. рублей к памятной дате также получат иные категории: труженики тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы ветеранов, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя, осаждённого Сталинграда.
Выплаты начнут поступать ветеранам 15 апреля. Всего перечисления получат 6,7 тыс. жителей Дона.