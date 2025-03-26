На Дону ветеранам к 80-летию Великой Победы выплатят по 20 тыс. рублей

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора ростовской области Юрий Слюсарь. Речь идёт о региональной выплате. Ранее её размер был в два раза меньше, а также она выплачивалась не всем, а только фронтовикам и участникам последнего военного призыва.