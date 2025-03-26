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Косуля застряла в заборе поликлиники в одном из поселков Хабаровского края

В поселке Хор в Хабаровском крае на улицах была замечена косуля.

Источник: Соцсети

В поселке Хор в Хабаровском крае на улицах была замечена косуля. Животное бегало по поселку, а затем застряло в заборе поликлиники.

Выбраться зверюшке помог местный врач пришлось, после чего её передали охотоведам. Об этом сообщает тераграм-канал «27dps_lazo».

Есть предположение, что косуля может быть беременной. Специалисты примут необходимые меры для обеспечения ее безопасности и благополучия.

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