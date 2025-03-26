Березовую рощу в Акадеическом районе официально защитили от застройки

Администрация Екатеринбурга сдержала обещание и исключила застройку Березовой рощи в Академическом районе. Ранее вокруг лесного массива возник скандал: местные активисты выступали категорически против вырубки его части. Это было необходимо для строительства образовательного центра с детским садом и школой, а также жилых домов.
Судьба Березовой рощи решалась несколько лет, в 2012 оду и вовсе планировалась полная вырубка всех 25-ти гектаров. Согласно новому решению, в роще сохранят 22 гектара, тогда как ранее предполагалось сохранить 16 гектаров.
Как сообщи в мэрии, Комиссия по правилам застройки и землепользования (ПЗиЗ — прим. ред.) решила перевести участок залесенной территории в квадрате улиц Краснолесья — Чкалова — Вонсовского — Мехренцева в территорию общего пользования — ТОП-1. Новое решение исключает любую застройку этой местности.
— Достигнут компромисс. Жилье будет сконцентрировано на окраине этого участка вдоль улицы Вонсовского. Жители в свою очередь отзывают иск в суд, забор будет демонтирован, а участок станет территорией общего пользования, — заявил председатель комиссии, заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов.
Напомним, за проект на территории Березовой рощи отвечал «Атомстройкомплекс». Планировалось, что из 25-ти гектаров будет сохранено 16. Эта территория должна была стать благоустроенной.
Рабочие начали вырубку в феврале текущего года, после чего местные активисты встали на защиту лесного массива. Позднее суд удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер. Любые действия на территории рощи застройщику запретили.
Позднее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел ряд встреч с неравнодушными жителями Академического, после чего удалось прийти к компромиссу.