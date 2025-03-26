Березовую рощу в Акадеическом районе официально защитили от застройки

Администрация Екатеринбурга сдержала обещание и исключила застройку Березовой рощи в Академическом районе. Ранее вокруг лесного массива возник скандал: местные активисты выступали категорически против вырубки его части. Это было необходимо для строительства образовательного центра с детским садом и школой, а также жилых домов.