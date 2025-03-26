Рекорд для всей России! В башкирском селе коза родила разом семерых козлят

В селе Арсланово Чишминского района Башкирии произошло неординарное событие — коза по кличке Феня зааненской породы принесла сразу семерых козлят. Об этом рассказало издание «Родник плюс».
Хозяин животных Олег Борисяк, содержащий коз более 15 лет, рассказал, что никогда не сталкивался с подобным. Он отметил, что живот у Фени был огромный, поэтому заранее вызвал ветеринара. Фермер пояснил, что роды оказались сложными — один козленок погиб, но шестеро выжили: два самца и четыре самочки.
Специалисты поясняют, что зааненские козы известны плодовитостью, но обычно приносят 3−4 детенышей. В сельхозуправлении района подтвердили, что случай с семью козлятами — первый в истории района.
Хозяин поведал, что сейчас козлята чувствуют себя хорошо, хотя требуют много внимания. Он с улыбкой добавил, что раньше справлялся с хозяйством за полчаса, а теперь тратит по полтора часа только на уход за потомством.
60-летний фермер, работающий в службе безопасности аэропорта, рассказал, что всерьез увлекся животноводством после переезда в Башкирию в 2000 году. Он поделился своим мнением, что козы — умные и благодарные животные, вспоминая, как приобрел Феню у 93-летнего долгожителя, который считал козье молоко эликсиром здоровья.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.