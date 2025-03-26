Первый этап трамвайной линии «Славянка» будет запущен в сентябре

Общие затраты на реализацию проекта, включая закупку нового подвижного состава, превышают 50 миллиардов рублей. Непосредственно строительные работы обойдутся в 30 миллиардов. Удалось привлечь порядка 10 миллиардов внебюджетных инвестиций. Концессия была заключена с компанией «БалтНедвижСервис», куда входят группа компаний «АБЗ-1» и Газпромбанк. Чтобы своевременно осуществить столь масштабную инициативу в условиях высокой ключевой ставки, мы обратились за поддержкой к органам инфраструктуры, отметил глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков.