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Донские саперы обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны

МЧС ликвидировало взрывоопасные находки в Новороссийске и Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России обезвредили две опасные находки времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Работы проходили 25 марта.

В Новороссийске при земляных работах обнаружили немецкую авиабомбу SD-50. Еще один 500-килограммовый фугас нашли в Константиновском районе Ростовской области — он лежал на глубине 3 метров в поле.

Обе бомбы были успешно ликвидированы профессиональными сапёрами. МЧС напоминает: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить по телефону 101 или 112 и не предпринимать самостоятельных действий.