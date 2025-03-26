Донские саперы обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России обезвредили две опасные находки времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Работы проходили 25 марта.
В Новороссийске при земляных работах обнаружили немецкую авиабомбу SD-50. Еще один 500-килограммовый фугас нашли в Константиновском районе Ростовской области — он лежал на глубине 3 метров в поле.
Обе бомбы были успешно ликвидированы профессиональными сапёрами. МЧС напоминает: при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить по телефону 101 или 112 и не предпринимать самостоятельных действий.