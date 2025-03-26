Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге планируют открыть в ноябре

Алексей Орлов отметил, что до ноября на площади 1905 года пройдет множество общественных мероприятий, и в качестве парковки она будет использоваться минимально. «Как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще», — сказал он. Мэр также сообщил, что часть проектов на площади может быть реализована за счет средств, полученных от туристического налога.