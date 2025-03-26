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На перевале «Тахтакарача» временно запретили движение микроавтобусов и грузовиков

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). На участке с 1135-го по 1145-й километр перевала «Тахтакарача», расположенного на трассе М-39 «Ташкент-Термез», временно ограничено движение пассажирского и грузового транспорта категорий M2, M3 и N3.

Решение принято в связи с узкой проезжей частью, малым радиусом опасных поворотов и медленным движением тяжёлого транспорта, из-за чего обгон становится невозможным и создаются опасные ситуации на дороге.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения ДТП, и будет действовать до устранения выявленных недостатков и повышения категории дороги с III на II.

Кого касается ограничение?

Категория M2 и M3 — пассажирские транспортные средства с числом сидений более 8 (кроме водительского).

Категория N3 — грузовики массой свыше 12 тонн.

Водителей просят заранее учитывать данное ограничение при планировании маршрутов. Решение о снятии ограничений будет принято после улучшения технического состояния участка дороги.