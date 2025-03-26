На перевале «Тахтакарача» временно запретили движение микроавтобусов и грузовиков

Решение принято в связи с узкой проезжей частью, малым радиусом опасных поворотов и медленным движением тяжёлого транспорта, из-за чего обгон становится невозможным и создаются опасные ситуации на дороге.
Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения ДТП, и будет действовать до устранения выявленных недостатков и повышения категории дороги с III на II.
Кого касается ограничение?
Категория M2 и M3 — пассажирские транспортные средства с числом сидений более 8 (кроме водительского).
Категория N3 — грузовики массой свыше 12 тонн.
Водителей просят заранее учитывать данное ограничение при планировании маршрутов. Решение о снятии ограничений будет принято после улучшения технического состояния участка дороги.