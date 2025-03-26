Семь рейсов S7 задерживаются в новосибирском аэропорту

В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие семи рейсов авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Задержки коснулись рейсов из Ульяновска, Норильска, Горно-Алтайска, Иркутска, Уфы, Ферганы и Сочи. Наибольшая задержка — у самолёта из Ульяновска, который опаздывает уже более чем на 9 часов.
Остальные рейсы задерживаются на срок от 1 до 4 часов. Причины задержек в официальных источниках пока не уточняются.
Напомним, что второго пилота Airbus, севшего в поле под Новосибирском, уволили по медзаключению. Авиакомпания признала Эдуарда Семенова негодным к полетам. Ему предложили наземную работу, но он отказался.