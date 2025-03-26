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Семь рейсов S7 задерживаются в новосибирском аэропорту

Самый долгий простой — у рейса из Ульяновска, который опаздывает на 9 часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие семи рейсов авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Задержки коснулись рейсов из Ульяновска, Норильска, Горно-Алтайска, Иркутска, Уфы, Ферганы и Сочи. Наибольшая задержка — у самолёта из Ульяновска, который опаздывает уже более чем на 9 часов.

Остальные рейсы задерживаются на срок от 1 до 4 часов. Причины задержек в официальных источниках пока не уточняются.

Напомним, что второго пилота Airbus, севшего в поле под Новосибирском, уволили по медзаключению. Авиакомпания признала Эдуарда Семенова негодным к полетам. Ему предложили наземную работу, но он отказался.