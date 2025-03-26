Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые оценят уровень загрязненности льда на Байкале

Ученые Института географии СО РАН оценят уровень возможного загрязнения льда на Байкале.

Источник: Правительство Иркутской области

Исследование по инициативе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» уже началось, взяты пробы в проливе Малое Море. Как сообщает ИА «Альтаир», отбор проб провели в точках с самой большой туристической проходимостью, в заливах и бухтах материка и острова Ольхон.

Образцы льда и подледной воды взяты в заливах Куркут, Хул, на территориях у Иркутской губы и поселка Хужир. Полученные результаты используют для расчета предельно допустимой рекреационной нагрузки на акваторию Байкала.

В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что необходимость понимания влияния людей и транспорта на водные экосистемы повысилась. Этому способствовал рост внутреннего туризма. Исследование призвано помочь принять решения, которые могут быть приняты уже в следующем зимнем сезоне.