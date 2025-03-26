Ученые оценят уровень загрязненности льда на Байкале

Исследование по инициативе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» уже началось, взяты пробы в проливе Малое Море. Как сообщает ИА «Альтаир», отбор проб провели в точках с самой большой туристической проходимостью, в заливах и бухтах материка и острова Ольхон.