Ученые оценят уровень загрязненности льда на Байкале

Исследование по инициативе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» уже началось, взяты пробы в проливе Малое Море. Как сообщает ИА «Альтаир», отбор проб провели в точках с самой большой туристической проходимостью, в заливах и бухтах материка и острова Ольхон.
Образцы льда и подледной воды взяты в заливах Куркут, Хул, на территориях у Иркутской губы и поселка Хужир. Полученные результаты используют для расчета предельно допустимой рекреационной нагрузки на акваторию Байкала.
В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что необходимость понимания влияния людей и транспорта на водные экосистемы повысилась. Этому способствовал рост внутреннего туризма. Исследование призвано помочь принять решения, которые могут быть приняты уже в следующем зимнем сезоне.