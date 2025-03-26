ЦБ объяснил рост цен на молочку в Ростовской области

В Ростовской области продолжается рост цен на молочную продукцию. Как пояснили в Центральном банке России, это связано с увеличением затрат производителей. Информацию опубликовали на официальном сайте ЦБ.
По данным источника, основными причинами подорожания стали: рост расходов на заработные платы сотрудников, удорожание логистики, повышение стоимости упаковки, увеличение затрат на производство.
По данным на февраль, молочные продукты в годовом выражении показали более значительный рост цен по сравнению с январем. В целом продовольственная инфляция в регионе составила 13,88% против 10% в октябре 2024 года.