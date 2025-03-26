Главные новости 26 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 марта 2025 года.
Лавров высмеял реакцию политиков Европы на идею перемирия на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью обратил внимание на смену позиции европейских лидеров по отношению к урегулированию украинского кризиса. Глава МИД отметил, что политики из Европы сначала требовали, чтобы Киев отказался от переговоров, а затем заявили, что «мяч» на стороне президента России.
США сделают исключения из таможенных пошлин для ряда стран
Президент США Дональд Трамп выразил готовность снизить таможенные пошлины на некоторые товары из других стран, в которых действуют высокие торговые тарифы для американской продукции. Политик подчеркнул, что список исключений будет очень небольшим.
Спецпосланник Трампа признал, что ядерное оружие на Украине было российским
Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл признал, что ядерное оружие, которое Киев по Будапештскому меморандуму передал России, изначально принадлежало РФ и только размещалось на территории Украины. О «неудобном факте» он написал в соцсети X.
В ЕС начал действовать запрет на перегрузку СПГ из России через терминалы
С 26 марта вступил в действие запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза. Ограничения распространяются только на третьи страны, сами члены ЕС смогут приобретать российский газ на прежних условиях. Запрет на транзит СПГ негативно скажется на портах Европы.
В США разбираются, как журналист вошел в секретный чат Совета нацбезопасности
В Белом доме проводят расследование, в ходе которого выяснят, как главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в чат по обсуждению планов проведения военных операций против йеменских хуситов. Журналист написал статью о нарушениях в работе служб национальной безопасности и помощника президента США Майка Уолтца.