Главные новости 26 марта 2025 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью обратил внимание на смену позиции европейских лидеров по отношению к урегулированию украинского кризиса. Глава МИД отметил, что политики из Европы сначала требовали, чтобы Киев отказался от переговоров, а затем заявили, что «мяч» на стороне президента России.