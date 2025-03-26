Возраст молодежи в России планируется повысить

В России предложили увеличить возраст, к которому относят молодежь, до 40 лет. Идею поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, повышение возрастной границы молодежи имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура. «Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — передает слова эксперта «РИА Новости».
Сейчас молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Идея о повышении возраста молодежи возникла во время дискуссии после публикации в соцсетях главы Росмолодежи Григория Гурова.