Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Госдумы назвала митингующих новосибирцев «зоошизами»

Ганзя подчеркнула, что ей стыдно за Новосибирск.

Источник: Om1 Новосибирск

Экс-депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала участников митинга против усыпления бездомных собак в Новосибирске, назвав их «зоошизами». В своем посте в социальных сетях она выразила недовольство тем, что такие мероприятия проходят в городе, и подчеркнула, что ей стыдно за Новосибирск.

«Неужели в городе чокнутых зоошиз больше, чем в других регионах? Правда, упёртых либералов, например, в Новосибирске всегда было больше. Вышли на митинг в защиту диких собак, убивающих детей», — написала Ганзя.

Она также выразила возмущение по поводу того, что полиция не разгоняет участников митинга. Вера Ганзя предложила использовать водометы и слезоточивый газ, чтобы «вправить мозги» этим «защитникам».