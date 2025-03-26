Экс-депутат Госдумы назвала митингующих новосибирцев «зоошизами»

Экс-депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала участников митинга против усыпления бездомных собак в Новосибирске, назвав их «зоошизами». В своем посте в социальных сетях она выразила недовольство тем, что такие мероприятия проходят в городе, и подчеркнула, что ей стыдно за Новосибирск.
«Неужели в городе чокнутых зоошиз больше, чем в других регионах? Правда, упёртых либералов, например, в Новосибирске всегда было больше. Вышли на митинг в защиту диких собак, убивающих детей», — написала Ганзя.
Она также выразила возмущение по поводу того, что полиция не разгоняет участников митинга. Вера Ганзя предложила использовать водометы и слезоточивый газ, чтобы «вправить мозги» этим «защитникам».