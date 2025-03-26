Сергей Арамилев: убитый в Приморье тигр оказался «неизвестен науке»

Гендиректор приморского центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в общении с РИА Новости заявил, что убитый амурский тигр, обнаруженный в среду, 25 марта, ранее не фиксировался специалистами и не был связан с нападениями на собак. По данным эксперта, речь идёт о дикой особи, которая не попадала в поле зрения людей, профессионально занимающихся защитой тигров на территории края, не участвовала в конфликтах с человеком и домашними животными.