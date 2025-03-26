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Сергей Арамилев: убитый в Приморье тигр оказался «неизвестен науке»

Тело краснокнижного хищника с огнестрельным ранением головы обнаружили возле трассы.

Источник: Аргументы и факты

Гендиректор приморского центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в общении с РИА Новости заявил, что убитый амурский тигр, обнаруженный в среду, 25 марта, ранее не фиксировался специалистами и не был связан с нападениями на собак. По данным эксперта, речь идёт о дикой особи, которая не попадала в поле зрения людей, профессионально занимающихся защитой тигров на территории края, не участвовала в конфликтах с человеком и домашними животными.

Как писали «АиФ-Приморье», инспектор охотнадзора нашёл тело хищника с огнестрельным ранением головы 25 марта возле автодороги в десяти километрах от посёлка Восток. Тушу направили на экспертизу для установления точной причины гибели. В управлении МВД по Приморью сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются, а по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

В свете заявления Арамилева возникает закономерный вопрос: каким образом отсутствие данных о тигре в мониторинговых системах доказывает его непричастность к нападениям на домашних животных. Возможно, руководитель Центра хотел сказать, что все без исключения полосатые хищники, нападавшие на собак, уже известны специалистам, но это вызывает большое сомнение.

Амурский тигр, внесённый в международную Красную книгу, относится к числу редчайших хищников планеты. Убийство краснокнижного животного в России влечёт уголовную ответственность по статье 258.1 УК РФ, предусматривающую штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.