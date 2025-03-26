Узбекистан примет международный межконфессиональный форум

В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием «Диалог деклараций». Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.
Глава республики отметил, что в Узбекистане в центре внимания находятся укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, дружбы и сплоченности представителей разных наций и конфессий, а самым большим богатством являются мир и стабильность.
Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности.
Также он остановился на работе по сохранению национальных и религиозных ценностей, их развитии на основе современных требований.
Особое внимание в этом процессе уделяют глубокому изучению гуманистической сути ислама, исследованию и широкой популяризации истории и культуры Узбекистана, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.
С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство комплекса Имама Бухари. В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения.
Для справки: ифтар — вечерняя трапеза при разговении во время поста в месяц Рамазан.