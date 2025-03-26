Узбекистан примет международный межконфессиональный форум

В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием «Диалог деклараций». Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.