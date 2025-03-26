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Узбекистан примет международный межконфессиональный форум

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Международный межконфессиональный форум «Диалог деклараций» пройдет в Ташкенте и Самарканде в сентябре, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на церемонии ифтарлик в резиденции «Куксарой».

Источник: unsplash

В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием «Диалог деклараций». Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями.

сказал он

Глава республики отметил, что в Узбекистане в центре внимания находятся укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, дружбы и сплоченности представителей разных наций и конфессий, а самым большим богатством являются мир и стабильность.

Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности.

подчеркнул президент

Также он остановился на работе по сохранению национальных и религиозных ценностей, их развитии на основе современных требований.

Особое внимание в этом процессе уделяют глубокому изучению гуманистической сути ислама, исследованию и широкой популяризации истории и культуры Узбекистана, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.

С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство комплекса Имама Бухари. В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения.

сообщил глава государства

Для справки: ифтар — вечерняя трапеза при разговении во время поста в месяц Рамазан.