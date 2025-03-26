Продукты из холодильника за окном уже не сохранишь: Жители Кишинева останутся без света на целый день — публикуем адреса тех, кому не повезло

Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без электричества. О плановых отключениях предупреждает поставщик услуги.
Ботаника:
бул. Дечебал, 19, 19/1, 23/2, 23/2 блок A, 23/2, блок B, 23/2, блок V, Диминеций, 48, Доробанць, 17, Л. Думитриу, 37, 39, Н. Титулеску, 1, ½, Плаюлуй, 1, 1/1, 2, ⅔, 7 — с 08:50 до 13:00.
ул. Каушень, 6A, 10A, 12, Ч. Албэ, 36−48, 48B, 45−49, 53, 59, Х. Морий, 3, 11, 21, 38, 43A, пер. Х. Морий, 3−9, 13−31, 4−20, Мунчешть, 170−174, Пандурилор, 9, 14 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
ул. В. Короленко, 3, 3/2 — с 09:30 до 14:00.
ул. Г. Асаки, 51 — с 14:00 до 17:30.
Рышкановка:
ул. Петрикань, 17/3 — с 09:10 до 17:10.
ул. Дойна, 108, 118, 122, 126, 148/2, 150, 150W, 150/1−150/7, 150/11, 150/23−150/27, 150/2−150/14, 150/26, 150/30, 150/114−150/116, 150/120, 150/124, 154/1, 154/2, 154/3, 154/5, 154/7 — с 09:40 до 17:00.
ул. Анкара, 6, К. Орхеюлуй, 105, Кукорилор, 16/3, 47, 49, 49A, 49D, 58, Дойна, 150a, 150/2, 152/1 — с 10:30 до 17:00.