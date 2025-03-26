Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Майами.
Первая ракетка мира, чтобы пробиться в полуфинал в двух сетах разгромила девятую ракетку планеты китаянку Чжэн Циньвэнь. Матч, продлившийся без малого 1 час 40 минут, закончился со счетом 6:2, 7:5.
За выход в финал Соболенко придется побороться с итальянкой Ясмин Паолини (7-я строчка мирового рейтинга).
Напомним, турнир Miami Open — 2025 проходит до 30 марта включительно. Призовой фонд теннисного турнира составляет 8,9 миллиона долларов, из которых чемпионке достанется 1,2 миллиона долларов, а также 1000 рейтинговых очков в «копилку».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что произошло после победы Арины Соболенко над американкой Коллинз в Майами: «Рада видеть себя в этом положении».
Между тем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.