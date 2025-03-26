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В башкирском селе чиновников обязали создать временное жилье для лишившихся крова в ходе ЧП

В Башкирии прокуроры добились создания жилья для пострадавших из-за ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии прокуратура выявила нарушение в сфере жилищного законодательства. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что пенсионерка из села Улу-Теляк, оставшаяся без крова после пожара, не смогла получить временное жилье из-за отсутствия маневренного жилищного фонда в сельском поселении.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать местную администрацию создать резервный жилищный фонд для экстренных случаев. Инстанция удовлетворила иск.

— За исполнением решения суда установлен контроль, — заявили в надзорном ведомстве.

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