В башкирском селе чиновников обязали создать временное жилье для лишившихся крова в ходе ЧП

В Иглинском районе Башкирии прокуратура выявила нарушение в сфере жилищного законодательства. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что пенсионерка из села Улу-Теляк, оставшаяся без крова после пожара, не смогла получить временное жилье из-за отсутствия маневренного жилищного фонда в сельском поселении.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать местную администрацию создать резервный жилищный фонд для экстренных случаев. Инстанция удовлетворила иск.
— За исполнением решения суда установлен контроль, — заявили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.