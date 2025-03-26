Еще четырех тигров привезут в Казахстан из России

Приезжала группа специалистов из Российской Федерации, мы показали инфраструктуру, которую готовим для тех особей, которых мы планируем получить из РФ. Есть понимание, и я думаю, что в этом году мы еще завезем трех, максимум четырех тигров. Тем самым мы начнем полномасштабно реализацию проекта по реконструкции туранского тигра. А сроки мы пока не знаем. Но во всяком случае есть понимание и решение.