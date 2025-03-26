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Еще четырех тигров привезут в Казахстан из России

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в Казахстан из России планируют привезти еще четырех тигров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Как заявил министр, в рамках меморандума в феврале прошло первое совещание с российскими коллегами касательно этого вопроса.

Приезжала группа специалистов из Российской Федерации, мы показали инфраструктуру, которую готовим для тех особей, которых мы планируем получить из РФ. Есть понимание, и я думаю, что в этом году мы еще завезем трех, максимум четырех тигров. Тем самым мы начнем полномасштабно реализацию проекта по реконструкции туранского тигра. А сроки мы пока не знаем. Но во всяком случае есть понимание и решение.

пояснил Нысанбаев

Кроме того, министр рассказал о самочувствии завезенных в Казахстан из Нидерландов тигров.

Из Нидерландов привезли двух тигров, сейчас они находятся на территории Иле-Балхашского резервата, в идеальных условиях. Хочу сказать, что состояние очень хорошее. Более того, мы давали информацию в СМИ и в соцсетях, что мы надеемся, что к концу этого года мы получим потомство.

заключил он