В Краснодаре задержали оскорбившего спецслужбы и бойцов СВО блогера

В Краснодаре задержали блогера, который оскорбил во время своего эфира в соцсетях спецслужбы и бойцов СВО.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Совета станицы Северской Сергей Климов.
Позже блогер на видео принес извинения сотрудникам спецслужб и военным, а также заявил, что готов отправиться в зону боевых действий.
Напомним, жителю Краснодара грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Полицейские в Сети нашли видео, где местный житель оскорбил человеческое достоинство, выразил явное неуважение к обществу.
Ранее мы писали, за дискредитацию ВС РФ блогерша из Краснодара заплатит 90 тысяч рублей. Переехавшая на Кубань жительница Донецка разместила в своем аккаунте материалы, дискредитирующие вооруженные силы России и ролик, в котором она оскорбляла россиян. В отношении задержанной составили два административного материала по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и протоколы по ч.1 ст. 20.3 и ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ.