В Краснодаре задержали оскорбившего спецслужбы и бойцов СВО блогера

Ранее мы писали, за дискредитацию ВС РФ блогерша из Краснодара заплатит 90 тысяч рублей. Переехавшая на Кубань жительница Донецка разместила в своем аккаунте материалы, дискредитирующие вооруженные силы России и ролик, в котором она оскорбляла россиян. В отношении задержанной составили два административного материала по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и протоколы по ч.1 ст. 20.3 и ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ.