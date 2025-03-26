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В Краснодаре задержали оскорбившего спецслужбы и бойцов СВО блогера

Оскорбившего спецслужбы и бойцов СВО задержали на Кубани.

В Краснодаре задержали блогера, который оскорбил во время своего эфира в соцсетях спецслужбы и бойцов СВО.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Совета станицы Северской Сергей Климов.

Позже блогер на видео принес извинения сотрудникам спецслужб и военным, а также заявил, что готов отправиться в зону боевых действий.

Напомним, жителю Краснодара грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Полицейские в Сети нашли видео, где местный житель оскорбил человеческое достоинство, выразил явное неуважение к обществу.

Ранее мы писали, за дискредитацию ВС РФ блогерша из Краснодара заплатит 90 тысяч рублей. Переехавшая на Кубань жительница Донецка разместила в своем аккаунте материалы, дискредитирующие вооруженные силы России и ролик, в котором она оскорбляла россиян. В отношении задержанной составили два административного материала по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и протоколы по ч.1 ст. 20.3 и ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ.