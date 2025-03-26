Татарстанцам напомнили, как не допустить пожаров весной

Ведомство призывает быть внимательнее и дает несколько простых, но важных советов. Во-первых, не жгите сухую траву и мусор. Это может стать причиной крупного пожара. Особенно опасно разводить огонь в ветреную погоду или под хвойными деревьями. Во-вторых, окурки нельзя бросать где попало, тем более в сухой траве. В-третьих, не позволяйте детям играть со спичками. Это может обернуться большой трагедией. Также территорию вокруг дома нужно регулярно очищать от сухой растительности и мусора. Благодаря этому можно исключить риск распространения огня.