Хоценко назвал трудоустройство и переобучение вернувшихся с СВО омичей важнейшей задачей

«Это достаточно молодые предприятия, которые динамично развиваются, продвигаются вперед. Их продукция востребована в нефтегазовом и химическом комплексе. Здесь выпускают продукции больше, чем в предыдущие годы. Из числа работников многие в начале СВО ушли добровольцами на защиту Родины. Важно, что все рабочие места за бойцами сохранены. Руководство предприятия готово принимать новых специалистов, а также обучать профессиональным компетенциям, которые необходимы на производстве», — сказал Виталий Хоценко.