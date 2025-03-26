Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко назвал трудоустройство и переобучение вернувшихся с СВО омичей важнейшей задачей

Глава региона побывал на заводе запорной арматуры и предприятии по производству соединительных деталей трубопроводов, которые активно участвуют в трудоустройстве участников СВО.
Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил производственные мощности ООО «Омский завод запорной арматуры» и «Сибметалл-Омск», входящие в одну группу компаний.

Глава региона ознакомился с технологиями и выпускаемой продукцией. Предприятия используют для производства исключительно российское сырье и оборудование. Группа компаний входит в региональный кластер нефтехимического оборудования, а также тесно сотрудничает с Агентством развития инвестиций Омской области.

Группа компаний обеспечивает стальными соединительными деталями трубопроводов и запорно-регулирующей арматурой предприятия нефтяной, газовой и химической промышленности. Среди заказчиков продукции — ключевые российские нефтегазовые компании.

Хоценко обсудил с руководством предприятий планы развития производственных площадок, вопросы трудоустройства участников СВО и профессионального обучения.

«Это достаточно молодые предприятия, которые динамично развиваются, продвигаются вперед. Их продукция востребована в нефтегазовом и химическом комплексе. Здесь выпускают продукции больше, чем в предыдущие годы. Из числа работников многие в начале СВО ушли добровольцами на защиту Родины. Важно, что все рабочие места за бойцами сохранены. Руководство предприятия готово принимать новых специалистов, а также обучать профессиональным компетенциям, которые необходимы на производстве», — сказал Виталий Хоценко.

Руководство группы компаний, куда входят оба предприятия, активно взаимодействует с участниками СВО и их семьями. После возвращения со службы героев ждут на производстве. Ветеранам спецоперации готовы предложить помощь и обеспечить их переобучение.

«Те из наших работников, которые были мобилизованы или ушли на специальную военную операцию добровольцами, это — лучшие люди», — отметили учредители группы компаний.