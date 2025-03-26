Хоценко назвал трудоустройство и переобучение вернувшихся с СВО омичей важнейшей задачей

В среду, 26 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил производственные мощности ООО «Омский завод запорной арматуры» и «Сибметалл-Омск», входящие в одну группу компаний.
Глава региона ознакомился с технологиями и выпускаемой продукцией. Предприятия используют для производства исключительно российское сырье и оборудование. Группа компаний входит в региональный кластер нефтехимического оборудования, а также тесно сотрудничает с Агентством развития инвестиций Омской области.
Группа компаний обеспечивает стальными соединительными деталями трубопроводов и запорно-регулирующей арматурой предприятия нефтяной, газовой и химической промышленности. Среди заказчиков продукции — ключевые российские нефтегазовые компании.
Хоценко обсудил с руководством предприятий планы развития производственных площадок, вопросы трудоустройства участников СВО и профессионального обучения.
«Это достаточно молодые предприятия, которые динамично развиваются, продвигаются вперед. Их продукция востребована в нефтегазовом и химическом комплексе. Здесь выпускают продукции больше, чем в предыдущие годы. Из числа работников многие в начале СВО ушли добровольцами на защиту Родины. Важно, что все рабочие места за бойцами сохранены. Руководство предприятия готово принимать новых специалистов, а также обучать профессиональным компетенциям, которые необходимы на производстве», — сказал Виталий Хоценко.
Руководство группы компаний, куда входят оба предприятия, активно взаимодействует с участниками СВО и их семьями. После возвращения со службы героев ждут на производстве. Ветеранам спецоперации готовы предложить помощь и обеспечить их переобучение.
«Те из наших работников, которые были мобилизованы или ушли на специальную военную операцию добровольцами, это — лучшие люди», — отметили учредители группы компаний.