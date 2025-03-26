Водоснабжение Отрадного Самарской области восстановлено

Ранее сообщалось, что на время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители Отрадного и сел Черновка и Муханово Кинель-Черкасского района — всего 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально-значимых объекта.