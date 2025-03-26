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В Уфе из-за Ураза-байрам закроют две улицы

В Уфе из-за празднования Ураза-байрам 30 марта с 6:00 до 15:00 ограничат движение на улице Тукаева — от улицы Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на Комарова возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник начнется богослужением с 8:00 в 23 мечетях.

«30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Для обеспечения безопасности на площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков», — отметили в пресс-службе мэрии.