В Уфе из-за Ураза-байрам закроют две улицы

В Уфе из-за празднования Ураза-байрам 30 марта с 6:00 до 15:00 ограничат движение на улице Тукаева — от улицы Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на Комарова возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник начнется богослужением с 8:00 в 23 мечетях.