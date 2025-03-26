На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

«В Кыргызской Республике 25 марта 2025 года в 20:00 по местному времени (17:00 мск) сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5», — говорится в сообщении.