Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

БИШКЕК, 26 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Киргизии вблизи границы с Узбекистаном, сообщили журналистам в пресс-службе института сейсмологии киргизской национальной академии наук (НАН).

Источник: © РИА Новости

«В Кыргызской Республике 25 марта 2025 года в 20:00 по местному времени (17:00 мск) сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5», — говорится в сообщении.

По данным института, очаг колебаний земной коры располагался на границе Киргизии и Узбекистана, в 4 километрах к юго-западу от села Бюргенди, в 18 километрах от города Кочкор-Ата.

«В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селе Бюргенди — около 4-х баллов, селах Момбеково, Курулуш и городе Кочкор-Ата — 3,5 балла», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным МЧС республики, жертв и серьезных нарушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.