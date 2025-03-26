Ежегодно Турция сближается с Крымом на 1 сантиметр. Об этом рассказал научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев Крымскому информационному агентству.
Сближение происходит за счет движения тектонических плит. По словам Зайцева, через 30 миллионов лет Турция окажется у берегов Крыма. Это значит, что вместо Черного моря будут такие горы, как в Гималаях.
Научный сотрудник добавил, что 10 миллионов лет назад Каспийское и Черное моря были едины. Ученые называют это большое море восточный Паратетис.
Ранее мы сообщали, что Крымский мост может выдержать девятибалльное землетрясение. Строители уверяют, что природные катаклизмы сооружению не страшны.