В Иркутской области за сутки закрыли две ледовые переправы

На сегодняшний день в области действует 32 зимника. Пока неизвестно, когда их закроют, все зависит от погоды и состояния покрытия. Важно! Прочность льда ухудшается с каждым днем. В МЧС просят не выезжать на опасные участки, так как это может привести к провалу машины.