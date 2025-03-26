В Иркутской области за сутки закрыли две ледовые переправы

Две переправы закрыли в Иркутской области за сутки из-за плохого состояния льда. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, один из зимников располагался в Братском районе на Братском водохранилище, второй — в Тулунском районе на реке Ие.
— Напомним, после завершения эксплуатации дорожники убирают информационные щиты, а также устанавливают знаки, напоминающие, что движение на указанном участке строго запрещено. На съездах ставят шлагбаумы, которые закрывают выезд на лед — все это направлено на предотвращение несчастных случаев, — рассказывают в ведомстве.
На сегодняшний день в области действует 32 зимника. Пока неизвестно, когда их закроют, все зависит от погоды и состояния покрытия. Важно! Прочность льда ухудшается с каждым днем. В МЧС просят не выезжать на опасные участки, так как это может привести к провалу машины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Иркутск — Жигалово» ограничили движение для большегрузов и автобусов.