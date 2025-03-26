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С начала года в Ростове отремонтировали более 10 тысяч кв. метров дорог

Асфальтобетонное покрытие обновили на дорогах Ростова-на-Дону.

За три месяца 2025 года в Ростове-на-Дону дефекты асфальта на дорогах устранили на общей площади в 10,4 тысячи кв. метров. Об этом сообщает городская администрация.

— С потеплением дорожные службы перешли на более эффективные технологии ремонта, — отмечают власти.

В частности, сейчас рабочие используют обычные горячие асфальтобетонные смеси, а также струйно-инъекционный метод и санацию трещин в покрытии. Объединение разных видов работ позволяет герметизировать повреждения покрытия на длительный срок, подчеркивают в администрации донской столицы.