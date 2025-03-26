В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах

Она пояснила, что новая методика позволяет строить детализированные изображения оперируемого сосуда с помощью микрокатетера диаметром до 2 миллиметров, который доставляется к месту патологии с помощью проводника. Данные выводятся на экран в режиме реального времени. Это помогает хирургам точно определять размер и положение бляшек, оценивать протяженность и характер поражений сосудистого русла, а также контролировать установку стентов.