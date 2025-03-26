В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов, технология позволяет получать детализированные изображения в режиме реального времени, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Теперь врачи могут использовать внутрисосудистый ультразвук, который помогает точно оценивать состояние сосудов, контролировать ход операции и уменьшить риски осложнений. Эта технология уже внедрена во все рентген-операционные Москвы. Использование метода делает лечение безопаснее. Ультразвуковое исследование позволяет избежать дополнительных контрольных рентген-исследований, что снижает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал», — рассказала Ракова.
Она пояснила, что новая методика позволяет строить детализированные изображения оперируемого сосуда с помощью микрокатетера диаметром до 2 миллиметров, который доставляется к месту патологии с помощью проводника. Данные выводятся на экран в режиме реального времени. Это помогает хирургам точно определять размер и положение бляшек, оценивать протяженность и характер поражений сосудистого русла, а также контролировать установку стентов.
«Одной из самых распространенных патологий, угрожающих здоровью, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Для борьбы с ними мы продолжаем развивать в столице сеть сосудистых центров, оснащенных современными рентген-операционными», — подчеркнула заммэра.