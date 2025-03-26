Пробуждения мишек ждут в национальном парке «Таганай»

Как отметили в пресс-службе национального парка, пусть бурые Потаповичи и начинают отходить от спячки, в свои домики они наверняка ещё вернуться, чтобы подремать, но сначала найдут, чем бы перекусить. Поиск пищи — одна из главных задач для медведя после длительного сна, причём в еде он не привередлив и готов питаться ветками, шишками и падалью, оставшейся от волков. Если повезёт, он сумеет добыть лося, подкравшись к тому со спины. Выйти в открытую против рогатого зверя медведь вряд ли решится.