Пробуждения мишек ждут в национальном парке «Таганай»

В последние дни на Таганае много солнца. Весна продолжает отбирать территории у зимы. Снег отступает. На смену сугробам приходят лужи, а талые воды начинают проникать в берлоги косолапых зверей. Многие мишки, не выдержав на атаки на свой сладкий сон, покидают убежища.
Как отметили в пресс-службе национального парка, пусть бурые Потаповичи и начинают отходить от спячки, в свои домики они наверняка ещё вернуться, чтобы подремать, но сначала найдут, чем бы перекусить. Поиск пищи — одна из главных задач для медведя после длительного сна, причём в еде он не привередлив и готов питаться ветками, шишками и падалью, оставшейся от волков. Если повезёт, он сумеет добыть лося, подкравшись к тому со спины. Выйти в открытую против рогатого зверя медведь вряд ли решится.
Постепенно косолапые начинают просыпаться по всей территории Южного Урала. Недавно их следы заметили в нацпарке «Зюраткуль». Теперь на очереди Таганай. Здесь проживает порядка 25 мишек. Чаще всего зверей можно встретить в районе Большого Махового болота и между Дальним Таганаем и Юрмой.