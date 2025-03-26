Овечкин забил 889-й гол с паса белоруса Протаса и приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин забил 36 гол в сезоне и 889-й гол в карьере в чемпионатах. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще шесть раз поразить ворота, что возможно до конца уже этого чемпионата. Осталось 11 игр.