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Овечкин забил 889-й гол с паса белоруса Протаса и приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин забил 889-й гол, но «Вашингтон» проиграл «Виннипегу».

Источник: Комсомольская правда

В матче лидеров чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду победил в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2. Но к радости фанатов Александра Овечкина, российский форвард забросил 889-й гол в регулярных чемпионатах и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

В первом периоде Моррисси открыл счет и вывел хозяев вперед, но Манжапэйн восстановил равновесие — 1:1.

Второй период остался за «Джетс» благодаря голу Эпплтона — 2:1. Он забросил за 12 секунд до сирены.

Но в третьем периоде «Вашингтон» отыгрался. Белорусский форвард Алексей Протас отдал от противоположного борта пас на Овечкина и тот из левого круга вбрасывания поразил ворота хозяев — 2:2.

«Мы проигрывали шайбу, пытались догнать соперника и были вознаграждены, — цитирует Овечкина nhl.com. — По сути это была игра плей-офф, как и менталитет плей-офф».

Однако матч остался за «Виннипегом» — Элерс на 2-й минуте овертайма пробил голкипера Томпсона — 3:2.

Тем не менее, «Вашингтон» (103 очка) сохранил лидерство в чемпионате, опережая «Виннипег» (102) на одной очко. У «Кэпиталз» есть еще игра в запасе.

Овечкин забил 36 гол в сезоне и 889-й гол в карьере в чемпионатах. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще шесть раз поразить ворота, что возможно до конца уже этого чемпионата. Осталось 11 игр.

И снова Александру ассистировал Протас.

«Я думаю, что все хорошо поработали, сражаясь там, и шайба пришла к Протасу, а он нашел меня».

В сезоне Алексей за 71 матч набрал 64 (29+35) очка при показателе полезности «+43». Протас набирает очки в пяти матчах подряд.

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