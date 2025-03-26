Овечкин забил 889-й гол с паса белоруса Протаса и приблизился к рекорду Гретцки

В матче лидеров чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на своем льду победил в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2. Но к радости фанатов Александра Овечкина, российский форвард забросил 889-й гол в регулярных чемпионатах и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.
В первом периоде Моррисси открыл счет и вывел хозяев вперед, но Манжапэйн восстановил равновесие — 1:1.
Второй период остался за «Джетс» благодаря голу Эпплтона — 2:1. Он забросил за 12 секунд до сирены.
Но в третьем периоде «Вашингтон» отыгрался. Белорусский форвард Алексей Протас отдал от противоположного борта пас на Овечкина и тот из левого круга вбрасывания поразил ворота хозяев — 2:2.
«Мы проигрывали шайбу, пытались догнать соперника и были вознаграждены, — цитирует Овечкина nhl.com. — По сути это была игра плей-офф, как и менталитет плей-офф».
Однако матч остался за «Виннипегом» — Элерс на 2-й минуте овертайма пробил голкипера Томпсона — 3:2.
Тем не менее, «Вашингтон» (103 очка) сохранил лидерство в чемпионате, опережая «Виннипег» (102) на одной очко. У «Кэпиталз» есть еще игра в запасе.
Овечкин забил 36 гол в сезоне и 889-й гол в карьере в чемпионатах. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще шесть раз поразить ворота, что возможно до конца уже этого чемпионата. Осталось 11 игр.
И снова Александру ассистировал Протас.
«Я думаю, что все хорошо поработали, сражаясь там, и шайба пришла к Протасу, а он нашел меня».
В сезоне Алексей за 71 матч набрал 64 (29+35) очка при показателе полезности «+43». Протас набирает очки в пяти матчах подряд.