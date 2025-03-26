Мэрия Уфы отдала под проектирование четыре квартала в разных районах города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал документы о начале проектирования четырех новых кварталов в разных районах города. Постановления сити-менеджера были опубликованы на сайте мэрии.
В Кировском районе, в жилом комплексе «Цветы Башкирии», восточнее улицы Ажурная выделен участок площадью 29,46 гектара. Компания «Грин Логистик» займется проектированием здесь общественно-жилой зоны с деловыми центрами и зелеными территориями.
В границах улиц Российской, Бабича и Глумилинской и Академика Заварицкого появится новый квартал площадью 6,97 гектара. Планировкой займется «СТРОИМАСТЕР». В планировочную зону также отнесли проспект Октября. Территория предназначена для крупных социальных объектов и жилой застройки.
Самый масштабный проект затронет Ленинский район — здесь планируется освоить 118,01 гектара в районе проспекта Дружбы народов, городских лесов, Затонского шоссе, улицы Арбатской и проектируемой улицы. Этот участок попадает в зону промышленных и коммунально-складских объектов. Разрабатывать проект планировки и межевания будет Максим Мельников.
В границах улицы имени Галле, Комсомольской, Тихорецкой, городских лесов появится еще один новый квартал на 12,26 гектара. Разработка проекта возложена на Дмитрия Ильясова. Территория предназначена для размещения жилья, преимущественно индивидуального, а также разнообразных общественных объектов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.