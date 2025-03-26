Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оргееве 2025 год объявили Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Власти города Оргеева, центра одноименного района Молдовы, объявили 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в своем телеграм-канале мэр Татьяна Кочу.

Источник: Sputnik.md

Рада сообщить вам, что на недавнем заседании муниципального совета мы приняли решение объявить 2025-й год Годом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это решение — не просто административный акт, а дань уважения нашим героям и предкам, которые храбро сражались за свободу и мир.

отметила градоначальник

Татьяна Кочу особо подчеркнула важность сохранения исторической памяти и передачи будущим поколениям правды о событиях 80-летней давности.

Очень важно, чтобы будущие поколения знали и понимали, какие жертвы были принесены 80 лет назад. Война преподала нам важные уроки о цене свободы и хрупкости мира, и мы, как общество, должны взять на себя ответственность за сохранение памяти об этих событиях.

отметила она

Примэрия муниципия Оргеев разработает план культурных и образовательных мероприятий, подробности власти города сообщат позднее.

Я приглашаю вас быть с нами в этот памятный год, активно участвовать и вместе праздновать эту историческую победу.

обратилась Кочу к горожанам