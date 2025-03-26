В Оргееве 2025 год объявили Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Очень важно, чтобы будущие поколения знали и понимали, какие жертвы были принесены 80 лет назад. Война преподала нам важные уроки о цене свободы и хрупкости мира, и мы, как общество, должны взять на себя ответственность за сохранение памяти об этих событиях.