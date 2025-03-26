В Оргееве 2025 год объявили Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Рада сообщить вам, что на недавнем заседании муниципального совета мы приняли решение объявить 2025-й год Годом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это решение — не просто административный акт, а дань уважения нашим героям и предкам, которые храбро сражались за свободу и мир.
Татьяна Кочу особо подчеркнула важность сохранения исторической памяти и передачи будущим поколениям правды о событиях 80-летней давности.
Очень важно, чтобы будущие поколения знали и понимали, какие жертвы были принесены 80 лет назад. Война преподала нам важные уроки о цене свободы и хрупкости мира, и мы, как общество, должны взять на себя ответственность за сохранение памяти об этих событиях.
Примэрия муниципия Оргеев разработает план культурных и образовательных мероприятий, подробности власти города сообщат позднее.
Я приглашаю вас быть с нами в этот памятный год, активно участвовать и вместе праздновать эту историческую победу.