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Междугородний маршрут № 691 вновь запустят из Воронежа

Автобусы будут следовать в Верхнехавский район.

Источник: Freepik

Отправление предусмотрено два раза в неделю, об этом сообщили в компании «Регионтранс». Маршрут № 691 возобновят с 4 апреля. Путь следования общественного транспорта будет пролегать от областного центра к селам Правая Хава и Верхняя Хава.

Из Воронежа автобусы будут отправляться по пятницам и воскресеньям от Левобережного автовокзала. В будние дни общественный транспорт стартует в 17 часов 10 минут, в выходные — в 10 часов и в 17 часов 10 минут.

В обратном направлении из села автобусы будут отправляться также по пятницам, но в 14 часов.

А в воскресенье общественный транспорт стартует в 7 часов утра и в 14 часов.