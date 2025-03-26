На красноярском Татышеве началась обрезка деревьев и снос аварийных

Кроме этого, снесут аварийные, сообщили в мэрии.
Специалисты лесного хозяйства парка уже приступили к работам. В ходе обследования возрастных деревьев и оценки их состояния выявили около 50 тополей, имеющих явные признаки аварийности: опасный наклон ствола, заражённость плодовыми телами дереворазрушающих грибов и деструктивно-коррозионной гнилью. Сейчас эти деревья сносят.
Взамен планируются компенсационные посадки чёрного тополя, а также пересадка уже существующих деревьев с технического проезда ближе к аллеям. Для этих целей дирекция Татышев-парка определила более 60 видов деревьев, среди них — ели, орех маньчжурский, липы, дубы, кедры и другие.
Санитарную обрезку будут проводить на восточной части острова рядом с Триатлон-центром, на озёрах Тихое и Стрелка, на Олимпийской аллеи, а также на береговой части в районе Октябрьского моста.
«Она ведется круглогодично и помогает деревьям обрести более красивый вид, а также убрать ветви, которые засохли или мешают растению правильно развиваться», — рассказали в мэрии.
Отмечается, что в прошлом году провели обрезку деревьев и кустарников на площади около 17 гектар Татышев-парка. Для удобства ведут карту зелёных насаждений — на ней отмечают деревья, которые сносят, а также посадки новых. Только за 2024 год силами специалистов парка, волонтёрских организаций и частных компаний на территории острова высадили более 1600 деревьев и более 100 кустарников.
Также специалисты готовят к открытию новую теплицу — в ней будут выращивать будущий посадочный материал для новых и существующих клумб, которые организовали на восточной части парка и вдоль аллей западной стороны острова.