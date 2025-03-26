На красноярском Татышеве началась обрезка деревьев и снос аварийных

Отмечается, что в прошлом году провели обрезку деревьев и кустарников на площади около 17 гектар Татышев-парка. Для удобства ведут карту зелёных насаждений — на ней отмечают деревья, которые сносят, а также посадки новых. Только за 2024 год силами специалистов парка, волонтёрских организаций и частных компаний на территории острова высадили более 1600 деревьев и более 100 кустарников.